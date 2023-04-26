Швидке отруєння та втрата зору: в Україну могли завезти небезпечну кукурудзу для попкорну
На полицях українських магазинів може з'явитися попкорн, що був приготовлений з отруйної кукурудзи. Вона до нашої країни могла потрапити з Іспанії.
У кукурудзі виявили небезпечні речовини, які можуть викликати отруту та біль в животі. Наразі партію з небезпечною рослиною виявили лише на Одещині.
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Токсична кукурудза з Іспанії могла опинитися в Україні
У Держпродспоживслужбі 26 квітня повідомили, що до них дійшла інформація про виявлення отруйних речовин у кукурудзі для приготування попкорну, яку нещодавно до України завезли з Іспанії. У ній виявили небезпечну отрутний пестицид – хлорпірифос.Зверніть увагу! Хлорпірифос – отруйна речовина, яку застосовують як контактний інсектицид широкого спектра дії, тобто труять ним шкідників рослини. Людина теж досить легко може отруїтися нею. Серед найпоширеніших симптомів отруєння є біль у животі, діарея та втрата гостроти зору.
У відомстві також закликали операторів ринку звернутися до них, у разі виявлення токсичного вантажу. Імпортером цієї рослини стало товариство з обмеженою відповідальністю "Фоззі Коммерц".
Нещодавно в Україні виявили отруйний арахіс
- У січні 2023 року на полицях українських магазинів виявили отруйний арахіс. Його завезли до України з Єгипту.
- У арахісі виявили перевищення максимального рівня афлотоксинів, речовини, що викликає злоякісні пухлини, цироз печінки, а також знижує імунітет.
- Небезпечний арахіс виявили на полицях магазинів Одещини та Івано-Франківщині. Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби.