Навіть не приховують: з якою метою Росія використовує "Шахеди" з отруйними речовинами

Інформація про те, що Росія споряджає "Шахеди" отруйними речовинами, підтвердилася. Це ще один спосіб залякувати цивільне населення України.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що Росія продовжує модернізовувати "Шахеди". Вони фактично застосовують ці та інші безпілотники вже у промислових масштабах.

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Відкритий терор проти цивільних

Як наголосив Кузан, російські окупанти спеціально використовують отруйні речовини, аби тероризувати та залякувати цивільне населення. Вони хочуть завдати якнайбільшої шкоди. І навіть цього не приховують.

"Шахеди" з отрутою можна прирівняти до іншої забороненої різними конвенціями зброї. Звісно ж, що росіянам на це плювати,

– зазначив Кузан.

У цьому контексті дивно спостерігати, як Сполучені Штати взагалі не реагують на дії Росії. Диктатор Владімір Путін вже прямо показує, що він взагалі не хоче йти на припинення вогню чи мирні переговори. Але США нічого не робить проти російського диктатора.

Нагадаємо, нещодавно у ЦПД уточнили, що ворог споряджає "Шахеди" отруйними капсулами. Цю інформацію вдалося верифікувати від спецслужб та ДСНС. В одному з безпілотників виявили капсулу з отрутою. Це була бойова отруйна речовина подразнювальної дії іритант.