Отруювачі Навального хотіли двічі вбити ще одного опозиціонера – Володимира Кара-Мурзу: деталі

Агенти ФСБ, причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, мають стосунок до ще однієї гучної справи. Мовиться про 2 спроби отруїти журналіста та політика Володимира Кара-Мурзу. Інциденти трапилися в 2015 та 2017 роках.

Про це свідчать результати нового розслідування міжнародної групи Bellingcat і видання The Insider. Під час нього з'ясували, що співробітники ФСБ стежили за Кара-Мурзою під час його поїздок.

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Як намагалися отруїти Кара-Мурзу першого разу

ФСБ почало за ним стежити ще за 3 місяці до спроби отруєння. І разом із ним за цей час агенти спецслужби відвідали Томськ, Санкт-Петербург, Калінінград і Казань.

У всіх 4 поїздках брав участь Олександр Самофал – співробітник, якого раніше розслідувачі викрили в стеженні за політиком Микитою Ісаєвим (в групу, яка переслідувала Навального, він не входив). А отруювач опозиціонера Костянтин Кудрявцев брав участь в одній із цих поїздок.

Кара-Мурзі стало зле через 2 доби після повернення до Москви з Казані. Автори розслідування припускають, що отруйники:

– або нанесли токсин в його московській квартирі (він жив сам, а відеокамери в під'їзді не було),

– або нанесли отрута на спідню білизну, коли він ще був в Казані.

Ймовірно, політик надів спіднє після прильоту до Москви.

Водночас розслідувачі підкреслюють, що у них немає геоданих телефонів співробітників ФСБ, тому уточнити їхнє пересування Москвою в ці дні – не можливо.

Також цікаво, що Кара-Мурза планував летіти на круглий стіл в Калінінград 27 травня. І полетів би, якби 26 травня його не отруїли. Агенти ФСБ, які стежили за політиком під час усіх попередніх поїздок, квитки в Калінінград навіть не бронювали. Очевидно, вони заздалегідь розуміли, що станеться 26 травня.

З абсолютно здорової людини на людину при смерті він перетворився буквально за 10 – 15 хвилин. Він був весь якийсь обм'яклий і говорив дуже повільно. Рухати руками та ногами фактично вже не міг. Очі раз у раз закривалися, нам доводилося постійно з ним розмовляти, щоб він не знепритомнів,

– пригадує ті події функціонер "Відкритої Росії" Михайло Яструбицький.

Після госпіталізації Кара-Мурзі поставили діагноз "серцева недостатність".

Розслідувачі звертають увагу на те, що "події дивним чином нагадують усе, що відбувалося з Навальним у Омську": головлікар наполягав, що Кара-Мурза – нетранспортабельний і його не можна відправляти на лікування за кордон, а через анонімні джерела в пресу почали вкидати версії про те, що політик перевищив дозування антидепресантів.

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Як розгорталися події другого разу

Кара-Мурзі все ж вдалося одужати, і він відновив поїдки Росією. Але за ним знову почали слідкувати агенти ФСБ.

Як з'ясували розслідувачі, в 2016 році вони їздили за журналістом в Казань, Санкт-Петербург і Нижній Новгород.

Другий раз Кара-Мурзу намагалися отруїти 2 лютого 2017 року.

У розслідуванні немає підтверджень того, що в дні, які безпосередньо передували отруєнню, поруч з ним перебували співробітники ФСБ.

Автори розслідування, однак, припустили, що отруту могли нанести на зубну щітку. Кара-Мурза того дня брав зубну щітку з собою і чистив зуби приблизно за 3 – 4 години до появи симптомів.

Цікаво, що між виїздом із дому і різкою появою симптомів пройшло майже 8 годин. Це занадто багато для дії будь-якої з відомих нам отрут.

Після другого отруєння дружина Кара-Мурзи Євгенія отримала від лікарні зразки його крові та через деякий час передала їх агентам ФБР. Їй обіцяли дослідити їх в лабораторії, акредитованої Організацією з заборони хімзброї. Проте потім ФБР відмовилося повідомити результати.

Після того, як суд зажадав від відомства зробити це, воно опублікувало лише деякі фрагменти звіту, пославшись на таємність інших. У розсекречених даних містилися лише висновки про те, що Кара-Мурзу отруїли навмисно, але не мовилося, чому саме.

За словами розслідувачів, така секретність може полягати в тому, що в одному з розсекречених документів мовиться: в кінці січня 2018 року в Вашингтон повинен був прилетіти хтось (ім'я приховано), хто попросив про зустріч з директором ФБР Крістофером Реєм.

Як підкреслюють розслідувачі, в останніх числах січня 2018 року в США прилітали очільник ФСБ Олександр Бортніков, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і керівник ГРУ Ігор Коробов. І хтось із них міг зустрічатися з головою ФБР.

Сам факт, що згадка про цю зустріч є в документах у справі про Кара-Мурзу, говорить про те, що його питання обговорювали на зустрічі, а в такому разі відмова від публікації результатів аналізів може бути частиною якоїсь угоди,

– роблять висновки автори розслідування.

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