Оце поворот: "Талібан" закликав владу й протестувальників у Казахстані до миру

7 січня 2022 , 09:01
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Джерело:

твітер Абдула Кагара Балхі

На ситуацію із масовими протестами у Казахстані відреагували бойовики ісламістського угруповання "Талібан". Терористи закликали владу та населення до мирного рішення.

Заклик до миру від терористів: деталі

Бойовики зазначили, що уважно стежать за подіями у Казахстані. Про це заявив представник міністерства закордонних справ талібів Абдул Кагар Балхі.

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Як близький сусід і економічний партнер, Афганістан стурбований недавніми заворушеннями у Казахстані. Закликає уряд і протестувальників вирішувати проблеми шляхом переговорів і мирних засобів,
– наголосив Балхі.

Він зазначив, що владі слід повернути спокій і стабільність у Казахстані.

Що відомо про "Талібан"

Це ісламістське угруповання, яке після виведення американських військ влітку 2021 року захопило владу в Афганістані.. Бойовики відомі своєю жорстокістю та нелюдським ставленням до населення, особливо – жінок. Так, у перші тижні захоплення країни тисячі афганців намагалися втекти з батьківщини за кордон. Адже залишатися в Афганістані було вкрай небезпечно. 

Тепер у країні економічна та гуманітарна кризи.

Деталі про ситуацію в Казахстані

Дивіться відео про протести в Казахстані:

Повний текст публікації у твітері Абдула Кагара Балхі:

ІЕА уважно стежить за ситуацією в Казахстані. Як близький сусід і економічний партнер, стурбований недавніми заворушеннями. Він закликає як уряд, так і протестувальників вирішувати проблеми шляхом переговорів і мирних засобів, а також повернути спокій і стабільність в країну.

Автор: Софія Мінджоса