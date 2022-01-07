Оце поворот: "Талібан" закликав владу й протестувальників у Казахстані до миру

На ситуацію із масовими протестами у Казахстані відреагували бойовики ісламістського угруповання "Талібан". Терористи закликали владу та населення до мирного рішення.

Заклик до миру від терористів: деталі

Бойовики зазначили, що уважно стежать за подіями у Казахстані. Про це заявив представник міністерства закордонних справ талібів Абдул Кагар Балхі.

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Як близький сусід і економічний партнер, Афганістан стурбований недавніми заворушеннями у Казахстані. Закликає уряд і протестувальників вирішувати проблеми шляхом переговорів і мирних засобів,

– наголосив Балхі.

Він зазначив, що владі слід повернути спокій і стабільність у Казахстані.

Що відомо про "Талібан" Це ісламістське угруповання, яке після виведення американських військ влітку 2021 року захопило владу в Афганістані.. Бойовики відомі своєю жорстокістю та нелюдським ставленням до населення, особливо – жінок. Так, у перші тижні захоплення країни тисячі афганців намагалися втекти з батьківщини за кордон. Адже залишатися в Афганістані було вкрай небезпечно.



Тепер у країні Це ісламістське угруповання, якевлітку 2021 року захопило владу в Афганістані.. Бойовики відомі своєю жорстокістю та нелюдським ставленням до населення, особливо – жінок. Так, у перші тижні захоплення країни тисячі афганців намагалися втекти з батьківщини за кордон. Адже залишатися в Афганістані було вкрай небезпечно.Тепер у країні економічна та гуманітарна кризи

Деталі про ситуацію в Казахстані

Приводом для протестів стало значне підняття цін на газ. Через це 3 січня казахи вийшли на мітинги.

Однак після зниження тарифів й відставки уряду, протести не припинилися.

Через це Росія та Білорусь ввели "своїх миротворців", які мають захищати державні об'єкти. Однак їм вже дозволили стріляти в протестувальників.

У США сумніваються щодо доцільності відправлення російських бійців. У Москві ж відповіли, що "представники Вашингтону не все розуміють".

Станом на ранок 7 січня в Казахстані триває антитерористична операція із зачистки озброєних мітингувальників. Відомо про щонайменше 3 тисячі затриманих та 26 вбитих.

Дивіться відео про протести в Казахстані:

Повний текст публікації у твітері Абдула Кагара Балхі:

ІЕА уважно стежить за ситуацією в Казахстані. Як близький сусід і економічний партнер, стурбований недавніми заворушеннями. Він закликає як уряд, так і протестувальників вирішувати проблеми шляхом переговорів і мирних засобів, а також повернути спокій і стабільність в країну.