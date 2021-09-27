Оце так проголосували: комуністи перемогли на муніципальних виборах в Австрії

Неочікуваним результатом завершились муніципальні вибори в австрійському місті Грац. З доволі високим показником на голосуванні тріумфувала Комуністична партія.

Компартія здобула 28,9% виборчих симпатій та випередила правоцентристів. Результат правоцентристської народної партії – 25,7%.

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Мер міста йде з посади через результат виборів

Такий результат став неприємною несподіванкою для мера міста Зігфріда Нагля, який є представником саме Народної партії. Міський голова керував Грацом протягом 18 років і вже оголосив, що йде у відставку.

Комуністка може стати першою жінкою-мером у Граці

Поки що лідерка комуністів Ельке Кар не відповіла, чи претендує вона на місце Нагля. Якщо це станеться, то Кар стане першою жінкою-мером в історії міста. Наразі політикиня зайнята перемовинами про створення коаліції, проте Народну партію зі списку можливих союзників комуністи вже викреслили.

Комуністи дуже популярні у місті

Зазначимо, що комуністи у Граці популярні через їхній підхід до виборців. Так партія запровадила гарячу лінію, яка консультує власників будинків щодо їхніх проблем.

Тим часом "Вони можуть розділити країну": у Німеччині стурбовані через радикальних коронаскептиків

Ще одним сюрпризом стало голосування у Верхній Австрії. У парламент федеральної землі без проблем потрапила політсила так званих "коронаскептиків", які вперше балотувались. Партію зареєстрували лише у лютому і вона відома тим, що подала кілька судових заходів проти карантинних заходів.