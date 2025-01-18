Там лишились лише руїни, – ОТУ "Харків" назвали найцікавіші "об’єкти" для ворога у Вовчанську
- Російські диверсійні групи намагаються закріпитися у Вовчанську, але стикаються з ефективною українською обороною та зазнають втрат.
- У Вовчанську відсутні стратегічні об'єкти, залишилися лише руїни, а складна логістика ускладнює завдання для російських військ.
Російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують спроби закріпитися у Вовчанську. Однак на місці ключових об’єктів залишилися лише руїни.
Про це розповів речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов в етері телемарафону, повідомляє 24 Канал. За його словами, у Вовчанську, де зараз відсутнє місцеве населення, російські війська намагаються зайняти позиції та поповнити втрати.
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ДРГ зазнають втрат у Вовчанську
Євгеній Романов наголосив, що спроби росіян не приносять результатів через сильну українську оборону, яка ефективно стримує ворога.
Як зазначив Романов, наразі у Вовчанську немає об'єктів, які могли б мати значний стратегічний чи економічний інтерес.
Щоб говорити про якийсь завод чи інші обʼєкти у Вовчанську, то там залишилися лише руїни,
– сказав він.
Основна мета російських диверсантів – наказ "йти вперед і закріпитися на певних ділянках". Це необхідно для того, щоб намагатися відтиснути сили оборони з позицій, які вони займають. Водночас такі спроби є марними, оскільки "оборонятися там є де і є чим".
Складна логістика і постійні втрати ворога
Романов також зауважив, що для ворога закріплення у Вовчанську є надзвичайно складним завданням.
Ворог, по суті, коли заходить, намагається поповнити свої поточні втрати, яких знову ж таки зазнає. І знову ж таки змушений під постійними обстрілами намагатися завезти туди особовий склад, поповнення провести боєкомплекту,
– пояснив речник.
Наразі у Вовчанську відсутнє місцеве населення, а ситуація залишається складною для окупантів через сильний вогневий вплив українських військових.