ОВА спільно з Нацполіцією перевірятимуть ціни на продукти, ліки та паливо, – Шмигаль

Уряд та місцева влада активно вживає додаткових заходів, аби стабілізувати ціни на товари першої необхідності.

Про це 7 березня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Обласна військова адміністрація та Нацполіція зможуть перевіряти ціни на продукти, ліки та паливо

Оновлені міри повинні не допустити завищених цін на базові продукти, ліки та інші речі найпершої потреби.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі харчі, ліки та паливо,

– зазначив Шмигаль.

Глава уряду додав, що нові рішення необхідні для того, щоб підприємці не намагалися заробити на війні.

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