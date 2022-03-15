Овсяннікова розповіла багатомільйонній аудиторії правду про війну Росії проти України, – Подоляк

15 березня 2022 , 00:40
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Джерело:

твітер Михайла Подоляка

Радник глави Офісу Президента відреагував на інцидент на пропагандистському каналі в Росії. За його словами, Марина Овсяннікова, яка вийшла з плакатом проти війни і пропаганди, розповіла глядачам правду про те, що відбувається.

Михайло Подоляк наголосив, що Росія не є вільною країною. Тим більше там немає вільних ЗМІ.

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Автор: Іван Магуряк