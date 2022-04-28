"Ой, у лузі червона калина" дитячим голосом у спорожнілому Краматорську: щемливе відео
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Краматорськ, що на Донеччині, значно постраждав від атак російської армії. Вимучене місто продовжує жити попри обстріли, які час від часу поновлюють росіяни, а вулицями лунають українські повстанські пісні.
Навіть у найтемніші часи у Краматорську звучить українська пісня
Так, начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко опублікував відео з Краматорська, де чути, як дитина співає "Ой, у лузі червона калина".
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Неймовірна сила української пісні пробивається навіть у найтемніші часи.
Тишу спорожнілих краматорських вулиць прорізає дзвінкий дівчачий голос, що виспівує пісню Січових стрільців. З "Червоною калиною" ми воювали з росіянами сто років тому, з "Червоною калиною" воюємо з ними зараз,
– написав Кириленко.
Він подякував маленькій українці за цю яскраву мить нашої оборони та наголосив: "ми нашу славну Україну неодмінно розвеселимо".
Останні новини про ситуацію в Краматорську
- На Дніпропетровщині з лікарень вже виписали 42 пацієнтів, що зазнали поранень під час авіаудару росіян по залізничному вокзалі у Краматорську, який стався 8 квітня.
- Наразі у місті залишаються 45 – 50 тисяч мешканців. Мер Краматорська сказав, що це – забагато, адже ситуація може погіршитись будь-якої миті.
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