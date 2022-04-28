"Ой, у лузі червона калина" дитячим голосом у спорожнілому Краматорську: щемливе відео

28 квітня 2022 , 15:11
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Джерело:

телеграм Павла Кириленка

Краматорськ, що на Донеччині, значно постраждав від атак російської армії. Вимучене місто продовжує жити попри обстріли, які час від часу поновлюють росіяни, а вулицями лунають українські повстанські пісні.

Навіть у найтемніші часи у Краматорську звучить українська пісня

Так, начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко опублікував відео з Краматорська, де чути, як дитина співає "Ой, у лузі червона калина".  

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Неймовірна сила української пісні пробивається навіть у найтемніші часи.

Тишу спорожнілих краматорських вулиць прорізає дзвінкий дівчачий голос, що виспівує пісню Січових стрільців. З "Червоною калиною" ми воювали з росіянами сто років тому, з "Червоною калиною" воюємо з ними зараз,
– написав Кириленко. 

Він подякував маленькій українці за цю яскраву мить нашої оборони та наголосив: "ми нашу славну Україну неодмінно розвеселимо". 

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Автор: Анастасія Лукашевська