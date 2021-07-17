В оздоровчому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти: в якому вони стані

17 липня 2021 , 22:02
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Джерело:

Держпродспоживслужба

В Івано-Франківській області масово отруїлися діти. Усі вони відпочивали у закладі оздоровлення та відпочинку "Делюкс-Кідс-Карпати".

У Держпродспоживслужбі області повідомили про випадок харчової токсикоінфекції. Відомо, що постраждалі діти заїхали у табір напередодні, 14 липня.

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Що відомо про отруєних

Вже 17 липня станом на 14:00 до інфекційного відділення Яремчанської центральної лікарні госпіталізували 7 дітей віком до 16 років.

  • Спочатку повідомляли, що у потерпілих – харчове отруєння. Ступень важкості – середній.
  • Згодом уточнили, що попередній діагноз – гострий гастроентерит. Стан – легкий та середній.

Заклад перевіряють

Головне управління Держпродспоживслужби на Івано-Франківщині проводить санітарно-епідеміологічне розслідування цього інциденту. Для мікробіологічного дослідження відібрали:

  • 6 проб готових страв;
  • 1 пробу питної води;
  • 7 проб харчової сировини;
  • 14 змивів на кишкову паличку;
  • 21 змив на патфлору.

У службі зазначили, що заклад реєстрований в єдиному державному реєстрі операторів ринку харчових продуктів. Про результати перевірки обіцяли проінформувати згодом.

Автор: Ірина Буртик