В оздоровчому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти: в якому вони стані

В Івано-Франківській області масово отруїлися діти. Усі вони відпочивали у закладі оздоровлення та відпочинку "Делюкс-Кідс-Карпати".

У Держпродспоживслужбі області повідомили про випадок харчової токсикоінфекції. Відомо, що постраждалі діти заїхали у табір напередодні, 14 липня.

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Що відомо про отруєних

Вже 17 липня станом на 14:00 до інфекційного відділення Яремчанської центральної лікарні госпіталізували 7 дітей віком до 16 років.

Спочатку повідомляли, що у потерпілих – харчове отруєння. Ступень важкості – середній.

Згодом уточнили, що попередній діагноз – гострий гастроентерит. Стан – легкий та середній.

Заклад перевіряють

Головне управління Держпродспоживслужби на Івано-Франківщині проводить санітарно-епідеміологічне розслідування цього інциденту. Для мікробіологічного дослідження відібрали:

6 проб готових страв;

1 пробу питної води;

7 проб харчової сировини;

14 змивів на кишкову паличку;

21 змив на патфлору.

У службі зазначили, що заклад реєстрований в єдиному державному реєстрі операторів ринку харчових продуктів. Про результати перевірки обіцяли проінформувати згодом.