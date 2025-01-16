На Львівщині попередили про небезпеку: у регіоні буде ожеледиця

Погода в Україні днями стала прохолоднішою та сніжною. Синоптики прогнозують ожеледицю у одному із регіонів.

Синоптики попереджають жителів Львівщини про ожеледицю з 16 по 20 січня. Про це пише 24 Канал із посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію.

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Водіїв та пішоходів просять бути уважними

Прогнозують, що ожеледиця у Львівській області буде в першій половині дня, 16 січня. Крім цього, місцями туман видимістю 200 – 500 метрів.

В Головному управлінні ДСНС України у Львівській області закликали водіїв знижувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції на дорогах, особливо у ранковий та нічний час. Це потрібно для уникнення потенційних небезпечних ситуацій.

Також там порадили пішоходам бути уважними та не поспішати на слизьких ділянках та переходити дорогу лише у встановлених місцях.

У частині областей України відчутно похолодало. Синоптики прогнозували до -14 градусів. Найближчі кілька ночей у більшості регіонів України температура повітря сягатиме -2 – -8 градусів.