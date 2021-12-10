Ожеледиця і затримки транспорту: в Україні оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні, транспорт може працювати зі збоями. В регіонах можливий туман, у горах снігопади, а на дорогах ожеледиця.

У столиці, Київській, Вінницькій, Черкаській та північних областях буде ожеледь. Дороги західних та північних областей скує ожеледиця.

До теми Сніг, туман та ожеледиця: прогноз погоди на 10 грудня

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях. Вночі та вранці 10 грудня у Києві та Київській області, а також у більшості областей буде туман, видимість 200 – 500 метрів,

– повідомляють рятувальники.

ДСНС оголосила І рівень небезпечності, жовтий.

Небезпека в Карпатах

Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня через снігопади та хуртовини. Небезпека є у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східній частині Закарпатської областей.

Як повідомили рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, 10 грудня на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західний 4 – 5 метрів за секунду. Температура повітря -5 градусів.

Погода на Новий рік

Під час новорічних свят Укргідрометцентр прогнозує морози, але снігу очікувати не варто.

Дуже холодні дні, зокрема до -10 градусів, будуть на початку грудня. Різке зниження температури, морозні дні прогнозують ближче до Нового року.

На новорічно-різдвяні свята буде то мороз, то тепло.

Загалом зима буде протяжна з нестійкими температурами. Лютий буде холодним, проте теплішим, ніж у 2021 році.

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