"Z" означає "знищені": правильне селфі від ЗСУ

Українські герої продовжують нищити техніку та особовий склад російських окупантів. Войовничий запал ворога стрімко падає, адже поповнювати ряди тисяч ліквідованих російських солдат не хоче ніхто.

Кадри палаючої російської техніки радо вітають по всій Україні. Вони означають, що ворог знищений, а перемога над окупантами стала ще на один маленький крок ближчою.

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"Z" означає "знищені"

Один з українських героїв опублікував селфі біля палаючої російської техніки. Буква "Z" не вберегла бойову машину окупантів від неминучої долі – знищення нашими бійцями.

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