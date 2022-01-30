Ознак участі Китаю в російській ескалації щодо України не помітно, – Пентагон

У США не вбачають ознак того, що Китай може бути залучений в російську ескалацію навколо України. У випадку вторгнення Пекін звертає увагу на ризики.

Якщо Росія посміє вторгнутись в Україну, то її чекають не лише економічні санкції. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

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За його словами, також буде "посилюватися ізоляція" Росії.

Я вважаю, що китайці це також враховують. Ми не бачимо ознак, що Китай буде залучений в це в будь-якій значущій ролі,

– заявив Кірбі.

Китай і ймовірне вторгнення Росії в Україну

Як писало видання Bloomberg, президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити Володимира Путіна не здійснювати масштабне вторгнення до України під час зимових Олімпійських ігор, які заплановані на 4 – 20 лютого.

Реагуючи на таку інформацію, у Китаї назвали її фейком та провокацією.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також коментував повідомлення про можливе "відтермінування вторгнення Росії" через Олімпіаду в Пекіні. За його словами, агресивним планам Кремля це може не завадити.

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