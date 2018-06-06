Озвучено назву острова та готелю, де відбуватиметься зустріч Трампа та Кім Чен Ина

Історичний саміт президента США та лідера КНДР відбудеться у Сінгапурі на острові Сентоза у розкішному готелі "Капелла".

Інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс через Twitter.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) 5 червня 2018 р.

У готелі "Капелла" відбудуться переговори, а жити Дональд Трамп і Кім Чен Ин будуть, ймовірно, в інших місцях.

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Як передає ВВС, президент США Дональд Трамп, швидше за все, житиме в готелі "Шангрі-Ла", який раніше вже приймав американських президентів, а Кім Чен Ин, ймовірно, зупиниться в готелі "Сент-Реджіс Сінгапур". Обидва готелі знаходяться на головному острові країни.

У виданні зазначається, що крім учасників самміту ніхто не зможе оселитися в готелі Капелла навіть за великі гроші. Забронювати номер на будь-який день аж до 15 червня неможливо.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн.

Держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Вашингтон та Пхеньян не змогли скоординувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку КНДР.

30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

Острів Сентоза Це один з 63 островів, з яких складається Сінгапур. Площа острова – лише 500 гектарів. Там розташовані курортні резиденції класу люкс, приватні яхтові причали і поля для гольфу, але в минулому Сентоза була ареною досить похмурих подій: на острові панували пірати, кровопролиття і війна.