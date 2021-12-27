Озвучував відеоролики опозиції: в Білорусі на 11 років засудили росіянина

Суд у Мінську засудив 21-річного росіянина Єгора Дудникова. Чоловік отримав 11 років колонії посиленого режиму за те, що озвучував ролики опозиції.

Водночас офіційний режим Лукашенка звинувачує чоловіка "у розпалюванні соціальної ворожнечі та закликах до дій проти нацбезпеки". Суд присудив термін покарання, про який просив прокурор.

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Версія сторони звинувачення

У справі йдеться про те, що нібито у січні – травні 2021 року Дудников опублікував в одному з телеграм-каналів не менше 55 голосових повідомлень, які озвучив сам. Метою цього нібито було "нагнітання напруженості та конфліктності у суспільстві та державі".

Звинувачення стверджувало, що Дудников у телеграм-чаті начебто закликав "до захоплення державної влади, насильницької зміни конституційного ладу, виникнення масових заворушень".

5 травня чоловіка затримали за грубе порушення порядку, але до кінцевої версії звинувачення це не увійшло.

Позиція Дудникова

Єгор Дудников запевняв, що не брав участі в опозиційних протестах після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року.

Також він казав, що його змусили обмовити себе.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко називав Дудникова основним модератором телеграм-каналу "Загони самооборони Білорусі". Він цинічно стверджував, що його нібито створили учасники "сплячих" терористичних осередків для насильницької зміни влади в Білорусі.

Як режим Лукашенка знищує опозицію

У Білорусі, як стало відомо 14 грудня, винесли вирок чоловіку екскандидатки в президенти Світлани Тихановської. Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму.

Також засудили ще п'ятьох білоруських опозиціонерів у "справі Тихановського". Вони отримали від 14 до 16 років позбавлення волі. Їм інкримінували організацію "масових заворушень" у Білорусі під час підготовки та проведення виборів президента у 2020 році.

Суд у Білорусі 27 вересня визнав двох хлопців винними у "розпалюванні ворожнечі щодо працівників поліції". Мається на увазі відео в інстаграмі, яке юнаки зняли напідпитку.

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