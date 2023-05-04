Падіння дрона в Солом’янському районі Києва: вибухова хвиля пошкодила будівлю ТЦ

4 травня 2023, 22:09
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Джерело:

Віталій Кличко

Київ ввечері 4 травня атакували дрони. Вибухова хвиля внаслідок падіння безпілотника пошкодила будівлю торгового центру.

Пожежа виникла на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Наслідки вибухів

Площа займання – 150 метрів квадратних. Внаслідок ураження уламків літального апарату вибухова хвиля зруйнувала декоративні зовнішні елементи будівлі та скло. Несучі конструкції не пошкоджені. Потерпілих немає.

Станом на 21:40 пожежу в будівлі ТЦ в Солом'янському районі Києва ліквідували.

Атака на Київ: що відомо

  • У Києві ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Пролунало кілька вибухів. Потім повідомили, що над столицею України зафіксували безпілотники.
  • Сили ППО збили об'єкт. Наразі немає інформації про те, який тип безпілотника був збитий над Києвом.
  • У Київській ОВА повідомили по пожежу, яка виникла в нежитловому приміщенні у Солом'янському районі. Потім мер повідомив про займання на невеликій площі території в Печерському районі – 5 метрів квадратних. 
  • До речі, зазначали, що уламки дрона впали біля вокзалу.

Зверніть увагу! Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Дні перед 9 травня можуть бути особливо небезпечні. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій.

Зазначимо, 4 травня Росія випустила по Україні 24 дрони-камікадзе типу "Шахід". У Києві всі дрони збила ППО. Однак в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці уламки дронів впали біля 10 будинків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорога. 

Автор: Ольга Музика