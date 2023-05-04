Падіння дрона в Солом’янському районі Києва: вибухова хвиля пошкодила будівлю ТЦ
Джерело:Віталій Кличко
Київ ввечері 4 травня атакували дрони. Вибухова хвиля внаслідок падіння безпілотника пошкодила будівлю торгового центру.
Пожежа виникла на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Наслідки вибухів
Площа займання – 150 метрів квадратних. Внаслідок ураження уламків літального апарату вибухова хвиля зруйнувала декоративні зовнішні елементи будівлі та скло. Несучі конструкції не пошкоджені. Потерпілих немає.
Станом на 21:40 пожежу в будівлі ТЦ в Солом'янському районі Києва ліквідували.
Атака на Київ: що відомо
- У Києві ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Пролунало кілька вибухів. Потім повідомили, що над столицею України зафіксували безпілотники.
- Сили ППО збили об'єкт. Наразі немає інформації про те, який тип безпілотника був збитий над Києвом.
- У Київській ОВА повідомили по пожежу, яка виникла в нежитловому приміщенні у Солом'янському районі. Потім мер повідомив про займання на невеликій площі території в Печерському районі – 5 метрів квадратних.
- До речі, зазначали, що уламки дрона впали біля вокзалу.
Зазначимо, 4 травня Росія випустила по Україні 24 дрони-камікадзе типу "Шахід". У Києві всі дрони збила ППО. Однак в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці уламки дронів впали біля 10 будинків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорога.