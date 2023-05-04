Падіння дрона в Солом’янському районі Києва: вибухова хвиля пошкодила будівлю ТЦ

Київ ввечері 4 травня атакували дрони. Вибухова хвиля внаслідок падіння безпілотника пошкодила будівлю торгового центру.

Пожежа виникла на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Наслідки вибухів

Площа займання – 150 метрів квадратних. Внаслідок ураження уламків літального апарату вибухова хвиля зруйнувала декоративні зовнішні елементи будівлі та скло. Несучі конструкції не пошкоджені. Потерпілих немає.

Станом на 21:40 пожежу в будівлі ТЦ в Солом'янському районі Києва ліквідували.

Атака на Київ: що відомо

У Києві ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Пролунало кілька вибухів. Потім повідомили, що над столицею України зафіксували безпілотники.

Сили ППО збили об'єкт. Наразі немає інформації про те, який тип безпілотника був збитий над Києвом.

У Київській ОВА повідомили по пожежу, яка виникла в нежитловому приміщенні у Солом'янському районі. Потім мер повідомив про займання на невеликій площі території в Печерському районі – 5 метрів квадратних.

До речі, зазначали, що уламки дрона впали біля вокзалу.

Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Дні перед 9 травня можуть бути особливо небезпечні. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій.

Зазначимо, 4 травня Росія випустила по Україні 24 дрони-камікадзе типу "Шахід". У Києві всі дрони збила ППО. Однак в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці уламки дронів впали біля 10 будинків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорога.