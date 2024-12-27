Казахстан та Азербайджан скасували авіарейси до Росії після збиття Embraer 190

Після авіакатастрофи з літаком Embraer 190 під Актау країни один за одним почали скасовувати свої рейси до Росії. Цього разу призупинили польоти до низки міст країни-агресорки Казахстан та Азербайджан.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Казахстан та APA. Літак Embraer 190, за попередніми даними, збила російська ракета.

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Казахська авіакомпанія призупиняє польоти до міст Росії

У авіакомпанії Qazaq Air зазначили, що змушені тимчасово призупинити виконання авіарейсів маршрутом Астана – Єкатеринбург у період з 28 грудня поточного року по 27 січня 2025 року.

Пресслужба компанії зазначила, що це рішення ухвалили для "безпеки пасажирів і членів екіпажу за підсумками оцінки ризиків польотів до Росії, що постійно проводяться".

У Qazaq Air заявили, що продовжить виконання рейсів до Омська і Новосибірська, які "продовжують відповідати критеріям оцінки ризиків Qazaq Air", а відновлення авіарейсів до Єкатеринбурга буде можливим за підсумками повторної оцінки ризиків.

Азербайджан також скасував рейси до низки регіонів Росії

В AZAL повідомили журналістам, що на підставі рішення Азербайджанського державного агентства цивільної авіації з 28 грудня 2024 року до завершення остаточного розслідування авіакатастрофи з літаком Embraer 190 компанія призупиняє рейси з Баку Росії.