Падіння вертольота у Броварах: Стерненко показав, що стало з дитячим садком
Джерело:Сергій Стерненко
Вранці 18 січня у Броварах біля дитсадка впав вертоліт. Серед жертв трагедії – троє дітей.
Український активіст Сергій Стерненко показав у мережі, як виглядає дитсадок, де впав гелікоптер.
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Моторошна трагедія у Броварах
На фото видно лише руїни, які залишилися після авіакатастрофи. На місці трагедії працюють рятувальники.
Як виглядає дитсадок у Броварах / Фото Сергія Стерненка
Наразі відомо про 18 загиблих, 9 з них перебували на борту гвинтокрила. Серед жертв також троє дітей. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба. За його даними, відомо про 29 поранених, з яких 15 дітей. На місці працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває розбір завалів і огляд місця події.
Як виглядає дитсадок: дивіться відео
Деталі авіакатастрофи у Броварах
- Гвинтокрил летів на малій висоті при поганій видимості через туман. Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що про причини катастрофи говорити наразі зарано.
- За його словами, є кілька факторів, які можуть впливати на такі речі, через які може статися катастрофа. Тому для розслідування причин катастрофи має бути створена комісія.
- У мережі з'явилося відео, імовірно, вертольота МВС за кілька хвилин до падіння – дивіться за посиланням.