Іл-76 не є серйозною втратою для Росії, – Ігнат про наслідки авіатрощі в Бєлгороді

Зранку 24 січня у Бєлгородській області був збитий російський літак Іл-76. Однак росіяни навряд чи будуть оплакувати його, адже вони мають багато таких повітряних суден.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що окупанти спробують використати падіння Іл-76 для у своїй пропаганді.

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Іл-76 – не втрата

Коментуючи падіння Іл-76 у Бєлгородській області Юрій Ігнат зазначив, що Україна також має такі повітряні судна на озброєнні. Це потужні літаки, важкі, здатні літаки по всьому світу, перевозячи як цивільний, так і військовий вантаж.

Речник Повітряних Сил додав, що справді, у Росії перебуває близько сотні Іл-76 на балансі.

Ми не раз з вами обговорювали, що життя російських пілотів, один – два літаки не є для них (Росії – 24 Канал) серйозною втратою у їхньому нелюдському кривавому режимі,

– зазначив Ігнат.

Він пригадав заколот ПВК "Вагнер" і зазначив, що тоді також росіяни поклали багато літаків. Росія не буде оплакувати чи жалкувати за втраченим судном. Окупанти використають це для того, щоб вплинути на процеси у світі, тобто зменшити допомогу Україні.

Падіння російського літака