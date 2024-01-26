Іл-76 не є серйозною втратою для Росії, – Ігнат про наслідки авіатрощі в Бєлгороді
Зранку 24 січня у Бєлгородській області був збитий російський літак Іл-76. Однак росіяни навряд чи будуть оплакувати його, адже вони мають багато таких повітряних суден.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що окупанти спробують використати падіння Іл-76 для у своїй пропаганді.
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Іл-76 – не втрата
Коментуючи падіння Іл-76 у Бєлгородській області Юрій Ігнат зазначив, що Україна також має такі повітряні судна на озброєнні. Це потужні літаки, важкі, здатні літаки по всьому світу, перевозячи як цивільний, так і військовий вантаж.
Речник Повітряних Сил додав, що справді, у Росії перебуває близько сотні Іл-76 на балансі.
Ми не раз з вами обговорювали, що життя російських пілотів, один – два літаки не є для них (Росії – 24 Канал) серйозною втратою у їхньому нелюдському кривавому режимі,
– зазначив Ігнат.
Він пригадав заколот ПВК "Вагнер" і зазначив, що тоді також росіяни поклали багато літаків. Росія не буде оплакувати чи жалкувати за втраченим судном. Окупанти використають це для того, щоб вплинути на процеси у світі, тобто зменшити допомогу Україні.
Падіння російського літака
- Зранку 24 січня у Бєлгородській області був збитий літак Іл-76. ЗМІ писали про те, що він міг перевозити зброю, зокрема ракети С-300. Однак у міноборони Росії заявили, що на борту літака перебувало 65 українських військовополонених, яких везли на обмін, три російські військовослужбовці та п'ять членів екіпажу.
- Речник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Росія досі не надала жодних доказів. Окупанти не показали ключові наслідки цієї трощі. Загарбники ніяк не підтвердили свої слова про те, що на борту Іл-76 нібито перебувало чимало людей. Чим довше триває ця пауза, тим більше питань.
- Росія опублікувала нібито "список полонених". Однак, Юсов наголосив, що він дуже дивний – у ньому є частина людей, яких уже обміняли, а також частина невідомих прізвищ. Також там є імена людей, яких росіяни взагалі не підтверджували, що ті у них у полоні. Цей список – частина ІПСО.