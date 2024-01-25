Чим довше ця пауза триває – тим більше питань, – Юсов пояснив, чого бракує версії Росії з Іл-76

У Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Після цього кремлівська пропаганда розвернула інформаційну кампанію проти України.

Представник ГУР Андрій Юсов виступив на телемарафоні з приводу падіння Іл-76 під Бєлгородом. Він звернув увагу на те, що Москва не підкріпила доказами свою версію подій, передає 24 Канал.

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Росія не представила доказів

Юсов вказав на той факт, що Росія, попри величезну кількість гучних і хамських заяв та звинувачень у бік України, так і не надала жодних доказів за цей час. Окупанти не показали ключові наслідки цієї трощі. Загарбники ніяк не підтвердили свої слова про те, що на борту Іл-76 нібито перебувало чимало людей.

Чим довше ця пауза триває – тим більше питань виникає щодо версії держави-агресора у цілому світі,

– зауважив розвідник.

Він наголосив, що Україна наполягає на проведенні незалежного міжнародного розслідування. Наша держава готова йому максимально сприяти.

Інші заяви Юсова про Іл-76