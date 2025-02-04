Команда була з Ростова: що насправді могло статись зі збитим азербайджанським літаком

Пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який 25 грудня впав у Казахстані, був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Він втратив керованість і зазнав обстрілу із землі на території Росії біля Грозного. Росія намагалася перекласти відповідальність за інцидент на роботу чеченської ППО.

Операція російських спецслужб, яка була націлена на те, щоб перекласти провину за збитий азербайджанський борт на Грозний, повністю провалилась. Про це в етері 24 Каналу наголосив президент ГО "Асамблея народів Кавказу" Руслан Кутаєв, зауваживши, що Z-блогери, російські "патріоти", а також демократи-ліберали, які перебувають в Європі, дружно спробували звинуватити чеченську сторону.

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ФСБ діяла разом з Міноборони Росії

Кутаєв зауважив, що операція Росії була спрямована на те, аби вигородити російських військовослужбовців. Він розповів, що разом зі своїми друзями провів власне розслідування і навіть отримав тексти деяких допитів, які проводив слідчий комітет Росії та його очільник Бастрикін.

"Допит оператора, командира щодо розрахунків ППО. Все це свідчить, що команда була з Ростова, було відомо, хто її давав – якийсь Борисов. Коли ми ці факти прямо виклали, їм нікуди було діватися і вони були змушені зізнатися, що цивільний літак збили саме військовослужбовці Міноборони Росії", – розповів Кутаєв.

Важливий факт у тому, що під час збиття літака, роль РЕБ, зі слів президента ГО "Асамблея народів Кавказу", відіграли підрозділи російської ФСБ.

Тобто ФСБ і Міноборони Росії працювали спільно, одні "глушили", другі підбили літак. "Повісити" це все на чеченців не вийшло,

– підкреслив Кутаєв.

Ймовірно, Путін пожалкував, що вибачився перед Алієвим

Азербайджанська сторона по праву стала вимагати вибачень Росії, покаяння, грошове відшкодування. Президент ГО "Асамблея народів Кавказу" розповів, що був здивований, що Путін вибачився, але зараз впевнений, що очільник Кремля вже пожалкував, що перепросив.

Далі вибачень Кремль не піде, я казав азербайджанським друзям, що публічного покаяння Росії не буде, бо це для неї поганий приклад і тоді їй доведеться покаятися і перед чеченцями, і сирійцями, і грузинами, і українцями,

– озвучив Кутаєв.

Нагадаємо, на борту літака, який прямував з Баку до Грозного і впав вранці 25 грудня, перебували 64 пасажири та 5 членів екіпажу. 38 людей загинули. Тоді Росія почала висувати різні версії катастрофи: зіткнення літака з птахами, українським БпЛА, вибух кисневого балона.

Азербайджан схилився до версії, що літак був підбитий над Грозним російською ракетою ППО. Президент країни Ільхам Алієв зажадав, аби Росія визнала провину та вибачилася. Очільник Кремля через 3 дні після трагедії зателефонував Алієву і перепросив за те, що катастрофа сталася у повітряному просторі Росії, але не визнав те, що судно було підбите саме російською ракетою.