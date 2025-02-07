У Бразилії розбився літак прямо на вулиці Сан-Паулу

Авіакатастрофа відбулася вранці у бразильському Сан-Паулу. Там розбився невеликий літак.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, судно впало близько 7:20 в раойні аеропорту Конгоньяс у західній частині Сан-Паулу, передає 24 Канал.

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Аварія з літаком

Очевидці розповіли, що літак зачепив транспортні засоби ще до того, як торкнувся землі. На опублікованих кадрах у соцмережі видно, що судно впало прямо на дорогу, якою пересувалися машини.

Наразі інформації про постраждалих немає.

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Нагадаємо, що 7 лютого літак авіакомпанії Bering Air з 10 особами на борту зник з радарів поблизу міста Ном на Алясці, триває пошуково-рятувальна операція. Операція ускладнена несприятливими погодними умовами, до неї залучили військових, зокрема Берегову охорону США та ВПС США.