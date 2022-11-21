Системи Patriot у Польщі можуть працювати разом з українською ППО, – ізраїльський експерт

Німеччина запропонувала Польщі розмістити додаткові системи протиповітряної оборони Patriot після падіння ракети у Пшеводуві. Теоретично вони можуть працювати разом з українською ППО.

Про це 24 каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. За його словами, було б вигідніше, якби ці системи передали Україні. Але НАТО поки не наважується на такий крок.

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Хоча в майбутньому, можливо, й Україна отримає ці комплекси. Все починалося зі "стінгерів", а тепер Київ отримує більш серйозні комплекси.

Чи можуть Patriot "співпрацювати" з українською ППО

Як наголошує Гендельман, важливо, щоб була комунікація з командуванням українського ППО. Додаткова координація допоможе уникнути різних незапланованих ситуацій.

Якщо вони дійсно розмістять Patriot і поставлять їх на бойове чергування, то потрібна певна координація з українською ППО. Так, цілком можливе часткове прикриття якихось ділянок західної частини України буде. Якась користь може бути від цього, навіть якщо комплекси не будуть на території України,

– зазначив Гендельман.

Він підкреслив, що поки немає інформації, чи будуть Patriot прикривати певну частину території України. Але цілком логічним кроком будуть певні домовленості та координація з українським командуванням ППО.

У такому випадку ці системи дійсно зможуть працювати на перехоплення російських ракет принаймні на Заході України. Однак Гендельман ще раз підкреслив – наразі інформації про те, що Patriot збиватимуть російські ракети, немає.

Системи Patriot можуть працювати з українським ППО – Гендельман: дивіться відео

Нагадаємо, 15 листопада російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Того ж дня у польському селищі Пшеводув впала одна з ракет. Наразі немає офіційних результатів розслідування щодо того, чия це була ракета.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала Польщі допомогу. Вони готові розмістити додаткові системи ППО Patriot для посилення захисту повітряного простору країни.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтримав пропозицію колеги. Він пропонує, щоб Patriot розмістили поблизу кордону з Україною.