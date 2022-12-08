Це все вина Росії, – спікер парламенту Молдови прокоментував падіння ракети біля Бричан

Під час масованого ракетного обстрілу українських міст 5 грудня одна з ракет впала на території Молдови. Спікер парламенту Ігор Гросу вважає це провиною окупантів.

Експертиза поки не встановила, чиєю була та ракета. За словами Гросу, результат перевірки нічого не змінює.

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Молдова покладає на Росію провину за прольоти будь-яких ракет через країну

Гросу прокоментував падіння ракети 5 грудня неподалік молдовського міста Бричани.

Незалежно від того, яким буде висновок, будь-які ракети, польоти через Молдову – це все вина Російської Федерації, яка розв'язала жахливу війну, лихо в Європі в XXI столітті. Розслідування покаже, чи була ракета в арсеналі Росії, чи в системі ППО України. Але це мало що змінює,

– заявив спікер парламенту.

За його словами, Молдові необхідно розвивати систему оборони.

"Важливо, що 24 лютого Росія почала військове вторгнення в незалежну державу і поставила на коліна все міжнародне право. Крапка. Решту скаже прокуратура: що прилетіло, звідки прилетіло", – додав Гросу.

Він зазначив, що зараз інженери й прокурори вивчають уламки ракети. Після завершення розслідування МЗС Молдови може знову викликати посла Росії.

Падіння ракети у Молдові: коротко