Був протиповітряний бій: Юрій Ігнат пояснив, яким чином ракета могла залетіти в Польщу

Розслідування обставин трагедії у Пшеводуві триває. Треба бути готовими до того, що під час великих протиповітряних боїв можуть траплятися подібні нещасні випадки.

Це пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у прямому ефірі телемарафону. Чому, на його думку, ракета могла впасти у Польщі, читайте далі.

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Під час великих боїв таке буває

15 листопада, під час масованої атаки росіян, на територію України було випущено 96 ракет. Тривав справді тяжкий протиповітряний бій.

На Захід країни летіло близько 20 ракет. 15 з них дали відсіч українські захисники. Юрій Ігнат розповідає, що на збиття 20 ворожих ракет могло бути залучено щонайменше 30 українських ракет ППО.

Звісно, могло статися й таке, що під час битви одна чи дві ракети впали за межі України. У Польщі це сталося за 5 – 7 кілометрів від кордону.

Таке може статися, до цього треба бути готовим,

– підкреслює Юрій Ігнат.

Поки міжнародне слідство не оголосило про результати розслідування, робити якісь висновки немає сенсу. Однак, у будь-якому випадку, відповідальність за трагедію має нести лише Росія, яка тероризує повітряний простір України.

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Розслідування падіння ракети у Польщі: актуальні новини

Німеччина запропонувала передати Польщі системи ППО Patriot, аби країна могла захищати свій повітряний простір. Про це заявив міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в одному з інтерв'ю.

Видання Rzeczpospolita, посилаючись на свої джерела, стверджує, що польська прокуратура навряд чи погодиться допустити українську сторону до розслідування падіння ракети в селі Пшеводув. За їхніми словами, участь українців у слідстві буде суперечити юридичній процедурі.

Однак, варто зауважити, що на місце трагедії українцям потрапити дозволили. Зранку 20 листопада вся слідча група завершила обстеження ділянки, куди впала ракета.

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