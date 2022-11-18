Якби не протоколи НАТО, поляки вже б шаблі точили, – експерт про падіння ракети

Відповідь НАТО на падіння ракети в Польщі дещо здивувала. Вони не продемонстрували жорсткої реакції, яка поставила б Росію на місце.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, раніше ОДКБ продемонструвало себе справжніми "імпотентами" у випадку з Вірменією та Азербайджаном. Зараз щось схоже сталося із НАТО.

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Він припускає, що окупанти можуть і надалі гатити по прикордонних районах України, створюючи загрозу для інших держав.

Майбутнє за невеликими альянсами

На думку Ступака, своєю незначною реакцією НАТО продемонструвало, що не здатне захистити усі держави Альянсу. Він гадає, що майбутнє за невеликими мобільними об'єднаннями. Адже чим менше держав – тим ефективніше та швидше вдаватиметься ухвалювати жорсткі рішення.

Однак важливо, щоб у такому випадку державами керували лідери, а не просто президенти. До прикладу, очільник Польщі Анджей Дуда – справжній лідер.

Я впевнений, якби не було зобов'язань від ЄС та НАТО, то Дуда вже давно б ішов бити окупантів. Впевнений, що багато поляків шаблі би точили,

– вважає Ступак.

Те саме стосується країн Балтії. Росія часто поширювала наратив, що люди там нібито "повільно думають". Але саме ці нації першими вийшли на допомогу України. Вони так само вже були б готові бити російських окупантів, якби не обмеження від НАТО та ЄС.

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