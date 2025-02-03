Осоромились ще з "Калібрами": все більше російських ракет падають, не долітаючи до цілей

Одна з російських ракет впала в Липецькій області. Внаслідок цього деякі населені пункти залишилися без світла. І це вже не перший такий випадок.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що падіння російських ракет – не рідкість. Країна-агресорка має з цим проблеми.

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Був цікавий випадок з "Калібрами"

Як наголосив Шарп, насправді брак трапляється на будь-якому підприємстві. Це стосується, зокрема, як і виробництва зброї на Заході, так і на Сході.

Певний відсоток браку завжди є. Але вже можна констатувати, що в Росії відсоток браку серед озброєння є дійсно високим. Особливо це стосується бомб.

Вже було задокументовано багато випадків падіння російських ракет та бомб десь на своїй території. Але скільки реально таких ситуацій сталося – неможливо підрахувати. Росія – досить закрита країна, яка старається приховувати такі інциденти.

Був колись "дебют" крилатих ракет морського базування "Калібр", які, на жаль, знайомі українцям. Вони запустили їх з Каспійського моря по Сирії. Значний відсоток, не менш ніж 6 ракет, впали в Ірані на пів шляху. Навіть вбили стадо овець. Потім вони перестали стріляти з Каспійського моря по Сирії,

– розповів Шарп.

Нагадаємо, українські дрони знову влучно вдарили по військових об'єктах в Росії. В ніч на 3 лютого вдалося уразити Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод.