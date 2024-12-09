Є поразкою Москви: ISW спрогнозувало наслідки краху режиму Асада для Росії

У Сирії нарешті впав режим Башара Асада, якого так відчайдушно підтримувала Росія. Ця подія є стратегічною політичною поразкою Кремля, яка підірве російський авторитет серед його союзників.

Ба більше, радше за все це може загнати Росію у кризу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Які наслідки для Росії матиме падіння режиму Асада

В Інституті нагадують, що Росія втрутилася в сирійське питання у 2015 році, аби захистити режим Асада після того, як у 2011 році розпочалися масові протести у рамках більш масштабного руху "Арабська весна", що спричинило громадянську війну в Сирії.

Своєю чергою, як пише ISW, російський диктатор Владімір Путін тривалий час розглядає "кольорові революції", які призвели до появи нових демократичних урядів у колишніх радянських республіках, як загрозу стабільності та безпеці власного режиму.

Диктатор, на думку фахівців, виступає проти демократичних рухів за усунення авторитарних правителів, пов'язаних з Кремлем, у всьому світі, оскільки вважає, що вони заважають його намірам створити уявний багатополярний світ, де Росія та її ключові союзники відіграють важливу роль.

Розглядаючи ситуацію у Сирії, аналітики зазначають, що нездатність чи рішення Росії не зміцнювати режим Асада в умовах швидкого наступу сирійської опозиції по всій країні підірве авторитет Кремля як "надійного та ефективного безпекового партнера у всьому світі".

ISW пише, що це може завадити здатності Владіміра Путіна заручитися підтримкою в усьому світі для багатополярного світу, який він бажає створити.

Швидкий крах режиму Асада в Сирії – режиму, який Кремль допомагав підтримувати з 2015 року – є стратегічною політичною поразкою Москви та кинув Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії,

– наголошують у звіті.

До слова, російські ЗМІ повідомляли, що сирійський диктатор Башар Асад прилетів разом зі своєю родиною у російську Москву. Там йому надали прихисток. Інформація про це надійшла від джерела у Кремлі, однак інші подробиці не згадують.