Російський "ведмідь" насправді не страшний: як світ реагував на повалення режиму Асада у Сирії

Башар Асад за допомогою насильства, залякування і підтримки Ірану та Росії залишався при владі у Сирії понад 20 років. Однак наприкінці листопада 2024 року опозиційні сили несподівано перейшли у наступ і поклали кінець правлінню диктатора.

Більша частина світу радісно сприйняла звістку про повалення режиму Асада. В МЗС України зазначили, що історія сирійського можновладця показова. "Так завжди було та буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна", передає 24 Канал.

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