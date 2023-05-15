Знищення російської авіації на Брянщині: ексспівробітник КДБ назвав свої варіанти події

У Росії 13 травня стався масовий "літакопад". У цей день за загадкових обставин впали літаки, які мали бомбити Україну.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ СРСР і Служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, є декілька ймовірних сценаріїв розвитку подій.

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Що насправді сталося на Брянщині

Сергій Жирнов пояснив, що у всіх Збройних силах є система розпізнавання "Свій – чужий".

"Коли йде якась ціль повітряна, то її бере ППО локатором і далі визначає, чи це літак противника, чи свій", – зауважив він.

Росія також має таку систему, яка, до речі, має працювати без збоїв та помилок.

Не може бути помилки, коли відразу 5 літаків та гвинтокрилів збивають в одній і тій самій системі. Це дуже дивно,

– додав Жирнов.

На його думку, ймовірно, її могли зламати українські хакери.

"Мені слабо в це віриться, тим паче, що це не далеко від кордону і Брянської області", – наголосив він.

За словами Жирнова, цілком імовірно, що по російських літаках також могли вдарити ЗСУ, використовуючи F-300. Така ракета вражає ціль на відстань до 70 кілометрів.

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Чи налякані росіяни

Ексспівробітник КДБ пояснив, що варіант роботи партизанів теж не варто відкидати.

Це якийсь переносний зенітний комплекс типу "Стінгера", який, звісно, дуже ефективний,

– додав він.

До того ж всі російські повітряні цілі були зафіксовані на низьких висотах.

Втім, не факт, що росіяни бачили відео падіння літаків, тому що далеко не всі вони користуються інтернетом, а по телебаченню таке не заведено показувати.

"Росіяни не відчувають себе причетними до війни, тому що вона все-таки йде на українській території", – пояснив він.

На його думку, за всіма подіями росіяни спостерігають як за футбольним матчем і відчувають прикрість за поразку, але нічого більше.

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