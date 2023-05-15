Знищення російської авіації на Брянщині: ексспівробітник КДБ назвав свої варіанти події
У Росії 13 травня стався масовий "літакопад". У цей день за загадкових обставин впали літаки, які мали бомбити Україну.
Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ СРСР і Служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, є декілька ймовірних сценаріїв розвитку подій.
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Що насправді сталося на Брянщині
Сергій Жирнов пояснив, що у всіх Збройних силах є система розпізнавання "Свій – чужий".
"Коли йде якась ціль повітряна, то її бере ППО локатором і далі визначає, чи це літак противника, чи свій", – зауважив він.
Росія також має таку систему, яка, до речі, має працювати без збоїв та помилок.
Не може бути помилки, коли відразу 5 літаків та гвинтокрилів збивають в одній і тій самій системі. Це дуже дивно,
– додав Жирнов.
На його думку, ймовірно, її могли зламати українські хакери.
"Мені слабо в це віриться, тим паче, що це не далеко від кордону і Брянської області", – наголосив він.
За словами Жирнова, цілком імовірно, що по російських літаках також могли вдарити ЗСУ, використовуючи F-300. Така ракета вражає ціль на відстань до 70 кілометрів.
Сергій Жирнов розказав, що могло стати причиною падіння російських літаків у Брянській області: дивіться відео
Чи налякані росіяни
Ексспівробітник КДБ пояснив, що варіант роботи партизанів теж не варто відкидати.
Це якийсь переносний зенітний комплекс типу "Стінгера", який, звісно, дуже ефективний,
– додав він.
До того ж всі російські повітряні цілі були зафіксовані на низьких висотах.
Втім, не факт, що росіяни бачили відео падіння літаків, тому що далеко не всі вони користуються інтернетом, а по телебаченню таке не заведено показувати.
"Росіяни не відчувають себе причетними до війни, тому що вона все-таки йде на українській території", – пояснив він.
На його думку, за всіма подіями росіяни спостерігають як за футбольним матчем і відчувають прикрість за поразку, але нічого більше.
"Літакопад" у Росії: головне
- У Росії 13 травня військовий вертоліт Мі-8 упав на приватний будинок. Окрім цього, розбилися ще й Су-34 та Су-35, внаслідок чого жоден член екіпажу не вижив.
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- У ЗСУ відреагували на події у Росії. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав події у країні-агресорці – "чорним днем" російської авіації.