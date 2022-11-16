Байден заявив НАТО та G7, що вибух у Польщі спричинила українська ППО, – Reuters

Падіння російських ракет у Польщі сталось внаслідок ракетного обстрілу території України. Вибух викликав глобальну тривогу щодо того, що український конфлікт може перекинутися на сусідні країни.

За попередньою оцінкою, ракета, яка влучила по території Польщі, була випущена українськими силами протиповітряної оборони по російській ракеті. Про це повідомив президент США Джо Байден на пресконференції, пише ЗМІ.

До теми Після падіння ракет у Польщі Сунак звинуватив Путіна в "недбалому ставленні до людського життя"

Країни НАТО робитимуть наступний крок після розслідування

Троє американських посадовців повідомили, що ракета, яка впала на території Польщі і призвела до загибелі двох людей, могла бути ракетою, яку українська ППО випустила для збиття російської.

На лініях траєкторії малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо,

– сказав Байден.

Президент США пообіцяв "повну підтримку та допомогу США в розслідуванні Польщі" і "підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів НАТО". Він сказав, що подбає про те, щоб з'ясували правду. І тоді країни НАТО разом визначатимуть наступний крок.

У Бельгії підтримують версію США

За словами міністерки оборони Бельгії Людивін Дедондер, вибух, який стався у вівторок, 15 листопада, біля польського села Пшеводов, ймовірно, став результатом того, що українська система протиповітряної оборони перехопила наліт російської ракети.

Дедондер додала, що уламки української та російських ракет нібито впали в Польщі. За її словами, це має бути підтверджено поточними розслідуваннями.

Зверніть увагу! Основною причиною інциденту стало повномасштабне вторгнення Росії до України. Не було б цього – не було б ніяких трагічних ситуацій.

Науковець з Польщі Рішард Купідура запевнив, польське суспільство чітко розуміє, що такі вибухи – ескалація конфлікту з територіальної точки зору. Тут у будь-якому випадку винна Росія незалежно від того, чия ракета вибухнула в Пшеводові.

Падіння російських ракет в Польщі: головне

За наявною інформацією, російська ракета впала у селі Пшеводів, що у Люблінському воєводстві. Воно межує з Львівською та Волинською областю та розташоване за 6 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок падіння ракети загинуло двоє громадян Польщі.

У НАТО заявили, що відстежили, звідки летіли ракети. Дані передали Польщі. Наразі інформація – таємна.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію. Глава держави наголосив, що Україна не вперше попереджала про те, що Росія не обмежиться нашими державними кордонами. Він також пригадав, що російські ракети вже не вперше порушують повітряний простір інших країн – такий випадок вже було зафіксовано у Молдові.

Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на удари по території Польщі. Він наголосив на важливості закриття неба над Україною та сприяння поразки російського агресора.

Окрім цього, падіння ракет прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку".