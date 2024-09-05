Польські військові завершили пошуки ймовірного "Шахеда": чи вдалося виявити сліди

Польські військові завершили пошуки ймовірного "Шахеда", який, ймовірно, впав на території Польщі. Однак жодних слідів цього невідомого літального об'єкта знайдено не було.

Обстеження території тривало 10 днів. Офіційна заява про результати буде оприлюднена найближчим часом.

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Чи вдалося польським військовим щось знайти

Обстеження території було завершено в середу ввечері. Жодного об'єкта не було знайдено. Найближчим часом ми зробимо заяву,

– повідомила заступниця речника Оперативного командування Збройних сил Польщі Ева Злотницька.

Військовослужбовці обстежували територію поблизу Томашова Любельського та Замостя щоденно протягом 10 днів.

Солдати 19-ї Надбужанської та 2-ї Люблінської бригад територіальної оборони здійснили пошуки на понад 200 квадратних кілометрів, використовуючи кінні підрозділи та безпілотні літальні апарати.

Також територію перевіряли військові гелікоптери. Підтримку солдатам надавали також мисливці з Польського мисливського товариства.

Нагадаємо, що 26 серпня російський "Шахед" ймовірно залетів на територію Польщі. Польські ЗМІ повідомили, що безпілотник перебував на території Польщі 33 хвилини та потім зник з радарів.