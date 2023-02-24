Небо помилок не пробачає, – у Повітряних силах припустили причину падіння літака в Бєлгороді

У Бєлгородській області Росії 23 лютого впав штурмовик окупантів Су-25. Відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинув пілот літака.

Причиною падіння російського штурмовика Су-25 могла стати недбалість та непрофесійність пілота. Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Що могло бути причиною падіння Су-25 окупантів

Небо помилок не пробачає, це стосується усіх,

– зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, це свідчить про те, що в Росії можуть закінчуватися професійні пілоти. Так, нещодавно була ще одна авіакатастрофа, пов'язана із Су-25 російських загарбників. Дедалі частіше бачимо, що загиблі пілоти є доволі молодими.

"Можливо недосвідченість пілота (стала причиною аварії – 24 Канал) або щось не так зробили з літаком під час обслуговування", – підсумував Ігнат.

Чому російські ракети падають на їхній території

Напередодні під час масованого обстрілу окупантами Харківщини С-300, багато з цих ракет просто попадали на російській території. Ймовірно, це може бути пов'язано з недбалістю росіян або недотриманням умов зберігання ракет.

Річ у тім, що ракети С-300 є досить старими та мають термін придатності. Наприклад, наша держава перед використанням цих ракет випробовує їх на полігоні, щоб знати, чи точно вони працюють. Водночас російські загарбники навряд перевіряють ракети.

Ігнат припустив, що може бути причиною падіння російського Су-25 та ракет: дивіться відео

"Очевидно росіяни беруть (ракети С-300 – 24 Канал) зі складу і пускають. Можливо ці ракети у такому технічному стані не долітають. Можливо спрацювали самоліквідатори, помилка під час запуску. Можуть бути різні варіанти", – припустив речник Повітряних сил ЗСУ.

Втрати Росії за рік повномасштабного вторгнення

За рівно рік від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили в Україні 146 820 осіб особового складу, з них – 970 осіб упродовж минулої доби. Окрім того, ворог зазнав колосальних втрат у техніці, а саме: