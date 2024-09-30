У НАТО посилили моніторинг повітряного простору Румунії після падіння "Шахедів"

Ударні дрони типу "Шахед", які Росія запускала по Україні, неодноразово порушували повітряний простір Румунії, а уламки від збитих цілей падали на території держави. У НАТО на це відреагували.

НАТО з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії. Відтепер до цього залучили ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

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Моніторинг російської активності

Рішення про польоти AWACS, яке ухвалили за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі, "допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні". Крім цього, це дозволить слідкувати за російською військовою активністю.

Літаки спостереження, будуть літати на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.

Польоти відбуватимуться виключно над територією Альянсу і здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції,

– пояснили у Альянсі.

У ніч на 27 вересня армія Росії завдала нової серії атак безпілотників по території України в районі Кілії на Дунаї, поруч із кордоном із Румунією.

Після виявлення БпЛА, що наближаються до повітряного простору України поряд із кордоном Румунії, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, і о 2:01 було передано повідомлення тривоги RO-Alert мешканцям повіту Тулча.