Почула жахливий гул та побачила червоне полум'я, – журналістка 24 Каналу про трагедію у Броварах

18 січня у Броварах, що на Київщині, сталася жахлива авіакатастрофа. На жаль, внаслідок цього загинуло багато людей, серед яких – діти та керівництво МВС України.

Я, журналістка 24 Каналу Софія, стала очевидицею трагедії у Броварах. Детальніше про те, що я бачила та чула, розповім нижче.

Важливо Вертоліт зробив 3 кола, полетів у центр і різко почав знижатися, – очевидець трагедії у Броварах

Побачила червоне полум'я та почула вибух

Трагедія сталася близько 8:11 ранку на вулиці Симона Петлюри. Саме по цій вулиці я проживаю. Як тільки я почала працювати, то раптом почула незрозумілий гул, схожий на звук вертольота. Але одразу з'явилися думки, що це летить якийсь "Шахід" чи ракета.

Коли звук став гучнішим і я зрозуміла, що вертоліт над моїм будинком – побачила, як у дзеркалі в кімнаті відбивається червоне полум'я. Ймовірно, у той момент гвинтокрил почав горіти вже у повітрі.

Тоді я забігла у ванну та почула вибух, а після цього в машинах спрацювала сигналізація. Я одразу почала дзвонити своєму хлопцеві. Усе тіло дуже тряслося, бо по відчуттю було, що впало десь дуже поряд. Як на зло, не було світла, нормального зв'язку та зник інтернет.

Згодом на балконі мені вдалося піймати трохи зв'язку і в телеграм-каналах я дізналась, що недалеко від мого будинку впав вертоліт біля дитячого садочка. На місце події одразу почали їхати карети швидкої допомоги, поліція та рятувальники.

На вулиці був туман, але після падіння він змішався із димом та запахом гару. Навколишні будинки не було видно. Біля мого будинку утворився затор, а машини "швидкої" та рятувальники летіли одна за одною.

Окрім цього, на вулицю із сусідніх будинків повиходило багато людей. Усі в паніці дзвонили рідним, щоб дізнатись про ситуацію.

На щастя, з моїх близьких ніхто не постраждав, але внаслідок трагедії вже відомо про 16 загиблих, 3 з них – діти, ще 25 осіб перебувають у лікарні.

висловлює співчуття усім загиблим. Вічна пам'ять...



На місці трагедії працюють фахівці / Фото 24 Каналу



Що відбувається у Броварах / Фото 24 Каналу



Частина від гвинтокрила / Фото 24 Каналу

Зверніть увагу! Серед 9 осіб, які перебували на борту гелікоптера, було керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, очільник відомства Денис Монастирський, який перебував на посаді від липня 2021 року, змінивши на посаді Арсена Авакова.

Також загинув перший заступник міністра Євгеній Єнін. У свій час він працював на посадах заступника генпрокурора та міністра закордонних справ. З 2021 року був заступником Дениса Монастирського.

Крім того, загинув держсекретар МВС Юрій Лубкович. За життя він обіймав низку посад у Кабінеті Міністрів, а до того працював у Тернопільській ОВА. З листопада 2021 року працював на посаді держсекретаря міністерства.