Прикрила дитину собою: мама та донечка в реанімації після авіатрощі в Броварах

У Броварах під час падіння гелікоптера постраждала мама з донькою. Вона саме відводила дитину у дитячий садок, коли сталась катастрофа.

Жінка прикрила дитину своїм тілом, аби та зазнала менших ушкоджень. Наразі вони обидві перебувають у реанімації. Про це повідомила родичка потерпілої, пише 24 Канал.

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Моя кума Надія Оксюта з донькою Алісою сьогодні зранку вела дитину в той самий садочок. Дякувати Богу вони живі, але стан вкрай важкий. Обоє перебувають в реанімації у Києві. В опіковому центі. Надя вкрила Алісочку собою, як справжня мама,

– розповіла жінка.



Постраждала Надія з донечкою Алісою / Фото інстаграм Надії Оксюти



У якому стані потерпілі наразі невідомо / Фото інстаграм Надії Оксюти

Головне про падіння вертольота у Броварах

Близько 16:00, 18 січня рятувальники закінчили усі роботи на місці трагедії. Внаслідок падіння літака загинуло 14 людей, серед них – 1 дитина. Окрім того, постраждало 25 осіб, з них – 11 дітей.

Родичка потерпілих також прикріпила реквізити картки чоловіка Надії для охочих допомогти сім'ї.

Фото з місця трагедії у Броварах / Фото 24 Канал, Валентина Поліщук