Падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині: відео з місця катастрофи

Під Миколаєвом 17 липня зазнав аварії вертоліт Мі-2 з двома людьми на борту. Унаслідок авіакатастрофи пілот і його помічник загинули.

Відео з місця катастрофи

У мережі оприлюднили відео з місця надзвичайної події. На кадрах видно уламки гелікоптера, який впав у полі неподалік села Зайве.

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Двигун вертольота після падіння міг ще працювати, адже втулка опорного гвинта зарилася у землю.

Обидва члени екіпажу виявилися затиснуті уламками гелікоптера.

З'ясувалося, що вертоліт прямував до Херсонської області для подальшого проведення авіахімробіт.

Уламки вертольота Мі-2, який впав на Миколаївщині: дивіться відео

Падіння Мі-2 на Миколаївщині: коротко

У Миколаївській області в суботу, 17 липня, впав вертоліт Мі-2.

Авіакатастрофа поблизу села Зайве сталася близько 6 години ранку.

На борту перебували пілот і його помічник, вони обоє загинули.

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