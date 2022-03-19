Санкції західних партнерів України стрімко знищують економіку окупантів. Втрати ворога після нападу на нас будуть рекордними не лише на полі бою.

Британський Центр економічних та бізнес досліджень (СЕBR) публікував свій прогноз щодо економіки Росії. Втішного для окупантів у ньому немає нічого.

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Прогноз британців

Експерти передбачають, що ВВП країни-агресора впаде на 14%. Таке в історії агресора було лише 1 раз – в 1992 році.

Інфляція складе щонайменше 30%. Що ж стосується реальної зарплати, то вона зменшиться на 18%.

Відхід іноземного капіталу, санкції та відмова припинити війну проти України швидко знищують Росію.

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