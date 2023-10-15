Спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю: у Білому домі назвали суму

У Білому домі підтвердили намір об'єднати пакет військової допомоги для України та Ізраїлю. Радник з нацбезпеки Салліван уточнив, про які кошти йдеться.

Байден планує переконати Конгрес, де більшість республікаців, які виступають за зменшення підтримки Києва, погодити спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю. Про це заявив радник Білого дому із питань нацбезпеки Джейк Салліван.

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Більше, ніж очікувалося

Під час спілкування з журналістами Салліван розповів, що для України та Ізраїлю адміністрація Байдена справді хоче виділити спільний пакет допомоги. Радник уточнив, що сума пакету буде значно більша за 2 мільярди доларів.

Пакет обов’язково міститиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету й територіальної цілісності в Україні, а також для допомоги Ізраїлю, щоб той захистив себе у боротьбі з ворогом,

– заявив посадовець.

Байден хоче надати допомогу Україні одним великим пакетом

За даними ЗМІ, президент США прагне виділити для України один великий пакет військової допомоги на цілий рік на суму від 50 до 100 мільярдів доларів. У такий спосіб буде простіше отримати "зелене світло" у Конгресі. Адже кожне рішення про ухвалення чергового пакету стало даватися дуже важко на тлі майбутніх виборів.

Крім того, адміністрація Байдена навмисне запропонувала об'єднати пакети допомоги для Ізраїлю та України, сподіваючись отримати голоси конгресменів, які підтримують Ізраїль, однак хочуть зменшити підтримку Києва.

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