США розкрили вміст нового пакету допомоги Україні на 125 мільйонів доларів

Загальна вартість нового пакета допомоги Україні становитиме 125 мільйонів доларів. До нього зокрема увійдуть системи протидії безпілотникам, боєприпаси для HIMARS, артснаряди, системи Javelin, транспортні засоби та інше.

Про новий пакет військової допомоги для критичних потреб української держави в сфері безпеки і оборони оголосило Міністерство оборони США напередодні Дня Незалежності України.

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Зазначають, що пакет є 64 траншем адміністрації Байдена, який буде наданим із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.

До нового пакета військової допомоги увійшло:

обладнання та боєприпаси для боротьби з безпілотниками (БПЛА);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети з трубчастими пусковими установками, оптичним стеженням і дротовим наведенням (TOW);- протитанкові системи Javelin і AT-4;

високомобільні багатоцільові колісні машини швидкої допомоги (HMMWV);

боєприпаси для стрілецької зброї;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підриву;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

У Пентагоні також зазначили, що США і міжнародна коаліція з майже 50 членів НАТО та партнерів залишаються відданими підтримці України, яка продовжує боротьбу з російською агресією.