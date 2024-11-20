Гаубиці та радіолокаційна станція: Німеччина оголосила про великий пакет допомоги Україні
Німеччина оголосила про черговий пакет допомоги Україні. У нього увійшли зокрема радіолокаційна станція, самохідні гаубиці, сотні дронів та десятки броньованих машин.
Німеччина залишається одним з ключових партнерів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Бундестагу.
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Що передала Україні Німеччина
В рамках пакету допомоги Україна отримала додаткові одиниці САУ Panzerhaubitze 2000, радіолокаційну станцію TRML-4D та сотні розвідувальних безпілотників різних типів. Зокрема Німеччина надасть Україні десятки одиниць броньованої бойової та допоміжної техніки.
Список того, що входить у черговий пакет допомоги від Німеччини:
- боєприпаси для БМП Marder;
- 47 броньованих авто MRAP;
- 1 радіолокаційна станція TRML-4D;
- 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000;
- 41 тисяча снарядів калібру 155 мм;
- 20 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- 12 розвідувальних дронів HORNET XR;
- 2 дрони-розвідники VT-4 Rochen;
- 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 110 дронів-розвідників SONGBIRD;
- 2 мостоукладачі BEAVER із запчастинами;
- 3 машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;
- 8 десантних машин Caracal;
- 20 авто для патрулювання кордону;
- 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
- 7 стволів до гаубиці М109;
- 8 тисяч патронів калібру 40 мм;
- 340 гвинтівок HLR 338 із боєзапасом;
- 100 тисяч патронів для вогнепальної зброї.
Німеччина передала або зобов’язалася передати Україні озброєнь на 28 мільярдів євро. З моменту початку російської агресії в лютому 2022 року Німеччина передала матеріальних засобів зі своїх військових складів орієнтовно на суму 5,2 мільярда євро.
Окрім матеріальної підтримки, понад 10 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині. На це було витрачено 282 мільйони євро. Також країна фінансує лікування поранених українських бійців.