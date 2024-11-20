Гаубиці та радіолокаційна станція: Німеччина оголосила про великий пакет допомоги Україні

20 листопада 2024, 16:06
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Автор: Сергій Попович

Німеччина оголосила про черговий пакет допомоги Україні. У нього увійшли зокрема радіолокаційна станція, самохідні гаубиці, сотні дронів та десятки броньованих машин.

Німеччина залишається одним з ключових партнерів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Бундестагу.

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Що передала Україні Німеччина

В рамках пакету допомоги Україна отримала додаткові одиниці САУ Panzerhaubitze 2000, радіолокаційну станцію TRML-4D та сотні розвідувальних безпілотників різних типів. Зокрема Німеччина надасть Україні десятки одиниць броньованої бойової та допоміжної техніки.

Список того, що входить у черговий пакет допомоги від Німеччини:

  • боєприпаси для БМП Marder;
  • 47 броньованих авто MRAP;
  • 1 радіолокаційна станція TRML-4D;
  • 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000;
  • 41 тисяча снарядів калібру 155 мм;
  • 20 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
  • 12 розвідувальних дронів HORNET XR;
  • 2 дрони-розвідники VT-4 Rochen;
  • 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
  • 110 дронів-розвідників SONGBIRD;
  • 2 мостоукладачі BEAVER із запчастинами;
  • 3 машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;
  • 8 десантних машин Caracal;
  • 20 авто для патрулювання кордону;
  • 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
  • 7 стволів до гаубиці М109;
  • 8 тисяч патронів калібру 40 мм;
  • 340 гвинтівок HLR 338 із боєзапасом;
  • 100 тисяч патронів для вогнепальної зброї.

Радіолокаційна станція TRML-4D / Фото Hensoldt

Німеччина передала або зобов’язалася передати Україні озброєнь на 28 мільярдів євро. З моменту початку російської агресії в лютому 2022 року Німеччина передала матеріальних засобів зі своїх військових складів орієнтовно на суму 5,2 мільярда євро.

Окрім матеріальної підтримки, понад 10 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині. На це було витрачено 282 мільйони євро. Також країна фінансує лікування поранених українських бійців.