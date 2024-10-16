У Пентагоні розкрили вміст нового пакета зброї Україні на 425 мільйонів
Джерело:U.S. Department of Defense
Міністерство оборони США розкрило детальний вміст пакета військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Він передбачає надання ракет, підтримки ППО та низку інших озброєнь.
Детальний перелік вказали у публікації на сайту Пентагону. Зауважимо, що пакет оцінюється на суму 425 мільйонів доларів.
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Що увійде у пакет допомоги Україні
Згідно з оприлюдненою інформацією, пакет допомоги наша держава отримає за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority), в межах якої озброєння постачається зі складів американської армії.
До нього увійдуть додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS і HIMARS, ракети RIM-7 і підтримку протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger та боєприпаси класу "повітря-земля". Однак це ще не все.
Пентагон додав до цього списку 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети для комплексу TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, транспортні засоби HMMWV, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати, тепловізори, тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, а також запчастини.
США продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України й пов'язані з нею коаліції з метою задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Байден оголосив новий пакет допомоги Україні. Президент США поінформував про свої зусилля, спрямовані на збільшення безпекової допомоги протягом решти терміну його перебування на посаді.