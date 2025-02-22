ЄС веде переговори про пакет військової допомоги Україні: у Bloomberg назвали суму

У Євросоюзі тривають перемовини стосовно надання пакета додаткової військової допомоги Україні на суму 20 мільярдів євро. До нього серед іншого увійдуть системи ППО, БпЛА та інше.

Допомогу також буде спрямовано на зміцнення українських військових бригад. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлені із цим питанням, передає 24 Канал.

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Що увійде у пакет допомоги від ЄС

За даними джерел видання, до пакета увійдуть артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, далекобійні ракети, безпілотники, а також інше озброєння. Також підтримка передбачатиме зміцнення українських військових бригад.

Зазначають, що ЄС хоче узгодити ініціативу, яка передбачає внески в натуральній і грошовій формі від держав-членів і союзників-однодумців. За словами співрозмовників, це відбудеться на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ.

Після цього лідери ЄС мають домовитися про суму таких внесків і підписати пакет. Втім, як зазначило видання, ці терміни можуть зірватися, оскільки Угорщина вже заявила, що не підтримає цю ініціативу, а Німеччину турбують власні вибори канцлера.

Нагадаємо, повідомляли, що міністри закордонних справ, які зберуться на засідання Ради ЄС у Брюсселі 24 лютого ухвалять 16-й пакет санкцій проти Росії. Під нові обмеження потраплять 74 судна, більшість належить до тіньових флотів.