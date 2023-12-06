Секретний брифінг Сенату США перетворився на суперечку: в центрі уваги безпека на кордоні

Сенат США має погодити проєкт додаткового фінансування, однак там точаться суперечки. У одну з них перетворився і таємний брифінг.

Секретний брифінг Сенату США переріс у суперечку про безпеку кордонів держави. Причина полягала у незгоді щодо того, чи включати посилення імміграційної політики до пакету допомоги Україні.

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Брифінг організували після того, республіканці попередили, що вони готові проголосувати проти пакету в 106 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, якщо він не включатиме серйозних змін у прикордонній політиці. Вони назвали брифінг марнуванням часу, адже, за їхніми словами, там не було жодної нової інформації, яка не була відомою до того.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер розповів, що боротьба за питання про кордон спалахнула, коли лідер меншості Мітч Макконнелл, республіканець з Кентуккі, попросив сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда з Оклахоми говорити про кордон замість того, щоб обговорювати Україну.

Один із них навіть виявив неповагу і почав кричати на одного з генералів і ставити йому питання, чому вони не обговорюють кордон,

– сказав Шумер.

Джерело CNN повідомило, що кричав сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон.

Коттон також сказав, що доповідачі "відмовилися відповідати на будь-які питання щодо кризи на кордоні або про те, що ми можемо зробити для вирішення цієї кризи".

Вочевидь, питання кордону дуже гостро стоїть для республіканців.

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