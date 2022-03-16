Пакистан відправив в Україну перші літаки з гуманітарною допомогою
Джерело:CNN
Пакистан відправив Україні 2 літаки гуманітарної допомоги. Відповідний крок зробили на запит посольства нашої держави в Ісламабаді.
Надіслали гумдопомогу ввечері 15 березня. Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші.
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Що входить у гуманітарну допомогу
Відомо, що до України в літаках везуть:
- намети;
- ковдри;
- спальні мішки;
- генератори;
- мило;
- ліки;
- консерви.
Куреші заявив, Пакистан прагне, щоб "ситуація врегулювалася шляхом діалогу та дипломатії".
На саміті Генасамблеї ООН посол Пакистану Акрам говорив, що країна глибоко стурбована війною в Україні. Він неодноразово наголошував на необхідності деескалації шляхом відновлення переговорів.
Нагадаємо, що ще 27 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба поговорив із пакистанським колегою. Мовилось про припинення війни та відновлення миру в нашій державі.