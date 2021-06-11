У Пакистані перекинувся автобус з паломниками: десятки загиблих та поранених

Смертельна аварія сталась на шосе на південному заході Пакистану. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 19 людей, ще 50 отримали травми.

Аварія сталась у Хуздарі, що у провінції Белуджистан. Паломники повертались відвідин святині у Даду, що у провінції Сінд.

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Водій автобуса не впорався з керуванням

За попередньою інформацією поліції, водій автобуса не впорався з керуванням на різкому повороті. В результаті транспортний засіб перекинувся. Усіх загиблих та поранених доставили до місцевої лікарні.

Нещодавно у Пакистані перекинувся ще один пасажирський автобус

Такі масштабні аварії в Пакистані – не рідкість. Адже дорожнє полотно – у дуже поганому стані. Місцеві жителі також часто нехтують правилами дорожнього руху.

Лише 31 травня у Пакистані перекинувся ще один пасажирський автобус після того, як злетів з мосту. Тоді загинули 6 людей, а більше ніж 30 – потрапили до лікарні.