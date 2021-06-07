У Пакистані зіштовхнулися 2 поїзди: понад 30 людей загинули, щонайменше 60 – постраждали

Між залізничними станціями в районі міста Готки, що в Пакистані, 7 червня зіштовхнулися 2 експреси. У результаті аварії щонайменше 30 людей загинули, ще 60 – отримали травми.

На місці ДТП продовжують працювати рятувальники. Вони витягують з-під уламків потягів постраждалих, а також тіла загиблих.

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Деталі аварії поїздів у Пакистані

Трагедія трапилася вранці 7 червня у провінції Сінд, поблизу міста Готки між залізничними станціями.

Спочатку там зійшов з рейок потяг "Міллат Експрес". У його уламках застрягли від 15 до 20 пасажирів. Влада пробувала організувати важку техніку для того, аби врятувати їх. Рятувальники, а також сільські жителі намагалися витягти постраждалих і загиблих.

Згодом у цей поїзд врізався інший – "Сер Сайед Експрес".

У результаті зіткнення перекинулися приблизно 14 вагонів, водночас 6 – 8 вагонів "повністю знищені".

Багато жертв та поранених

Загалом у 2 потягах були приблизно 1 100 пасажирів. Внаслідок аварій щонайменше 30 людей загинули. Крім того, від 60 до 100 – отримали поранення. Їх госпіталізували у місцеву лікарню. Деякі потерпілі перебувають у критичному стані.

Після зіткнення поїздів у цьому районі призупинили рух поїздів.

На жаль, аварії за участю поїздів поширені в Пакистані. Адже там влада мало уваги приділяє вдосконаленню неякісної системи сигналізації та не ремонтує старі колії.

У Пакистані зіштовхнулися 2 потяги: дивіться відео

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