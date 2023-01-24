Зеленський відреагував на слова Лукашенка про "пакт про ненапад" з Україною

Сьогодні Лукашенко заявив, що нібито Україна пропонує йому підписати "пакт про ненапад". Володимир Зеленський прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі.

На спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо 24 січня Зеленський наголосив, що позиція України відкрита і про неї й так всі знають. Україна і так, без будь-яких пактів, не збирається та ніколи не збиралась нападати на Білорусь. Про це пише 24 Канал.

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Зеленський прокоментував заяву Лукашенка

Лукашенко заявив, що його просять укласти "пакт про ненапад" з Україною. "З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо це їм треба? Не зрозуміло", – висловився він.

Журналісти запитали у президента Зеленського, чи справді Україна пропонує укласти такий договір. Глава держави відповів, що те, що пропонує Україна – є на офіційних майданчиках. При цьому українська сторона неодноразово говорила, що немає жодних намірів нападати на Білорусь.

Все, що Україна офіційно пропонує, вив все це чуєте. Можу ще раз підтвердити – ми нападати на Білорусь не збираємось і ніколи не збирались. Немає таких намірів,

– сказав Зеленський.

Україна готова до будь-яких дій з боку Білорусі

Під час цього ж брифінгу Зеленський сказав, що "для нас дуже важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і не вступила у війну проти України". Президент України переконаний, що більшість населення Білорусі та військових цієї країни не хочуть йти зі зброєю на українське суспільство.

Проте Україна розуміє, що таке може статися.

Виклик такий може бути, наша задача поставлена – готуватись до будь-яких викликів. Це непросто, потребуємо допомоги партнерів, тому що територія у нас дуже велика і, звісно, маємо обмеження за кількістю амуніції,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що якщо гіпотетично наступ з Білорусі відбудеться, успіху у них не буде.