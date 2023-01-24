Нехай підписує з собою, – Подоляк прокоментував "пакт про ненапад" з Україною від Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив про те, що, начебто, Україна пропонувала йому підписати "пакт про ненапад". В Україні здивовані цією заявою, адже напад з території Білорусі вже відбувся.

Про це 24 Каналу розповів радник глави ОП Михайло Подоляк. За його словами, заява Лукашенка – дивна й коментувати її радник голови ОП не готовий.

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Лукашенко може підписати цей пакт сам із собою

Натомість Михайло Подоляк прокоментував слова Володимира Зеленського, коли він відповів на це тим, що для Росії участь Білорусі у війні є дуже бажаною, але для самої Білорусі така участь зі стратегічної точки зору – є помилкою.

Так, безумовно, вони вже надали інфраструктуру, надали певні можливості полігонні, надали аеродроми, паливні бази, ремонтні спроможності й таке інше. Але все-таки для Білорусі, м’яко кажучи, було б із юридичної точи зору та точки зору історичної відповідальності, не заходити на територію України,

– сказав Подоляк.

Враховуючи це, за словами посадовця, Алєксандр Лукашенко міг би підписати цей пакт сам із собою, а Україна після війни теж би підписала пакт з іншими державами.

Михайло Подоляк здивований "пактом про ненапад" від Лукашенка: дивіться відео

Михайло Подоляк згадав слова Лукашенка про те, що Україна протрималась би у війні 3 – 4 дні й зазначив, що у самопроголошеного президента схибленість на цифрі 4, оскільки у нього також було 4 напрямки, звідки, начебто, готувався напад на Білорусь зі сторони України.

"До заяв пана Лукашенка треба відноситись як до заяв пана Лукашенка. Якийсь резон, певно, в них є, але нам цей резон достатньо складно зрозуміти, це якийсь історичний ребус", – підсумував Подоляк.

Що сказав Лукашенко